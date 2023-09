Les équipes de la protection civile algérienne ont retiré, dimanche dans la ville de Derna (Libye), 47 corps sans vie des décombres, dans le cadre de leur mission de solidarité suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé récemment ce pays, a indiqué le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Colonel Farouk.

"Les équipes de la Protection civile présentes en Libye, pays frère, pour participer aux opérations de secours et de sauvetage, ont retiré 47 corps sans vie des décombres", a précisé M. Achour dans une déclaration à la presse. Le responsable a rappelé que "ses services ont tenu une réunion technique, présidée par le colonel Laalaoui Fouad, chef de la délégation, en présence de l'ensemble des officiers des équipes spécialisées en vue de mettre en place un plan à même d'accélérer le rythme d'intervention dans cette région sinistrée et de conférer davantage d'efficacité aux opérations" de sauvetage, a-t-il fait savoir, ajoutant que la Protection civile "œuvre sans relâche afin de contribuer aux opérations de sauvetage et répondre aux appels de détresse lancés" par les Libyens.

Les équipes de la protection civile algérienne présentes à Derna ont réussi à "retirer au total 72 corps sans vie des décombres suite aux inondations qui ont frappé la Libye".