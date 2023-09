Des associations et des organisations ont lancé des campagnes de solidarité, à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024, au profit des familles démunies qui bénéficieront des fournitures scolaires nécessaires.

Dans ce cadre, le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), M. Abderrahmane Hamzaoui a affirmé à l'APS que son organisation "accompagne les familles démunies, à l'occasion de la rentrée scolaire", précisant que les mouhafadate de wilaya et les groupes des SMA, à travers les communes et les quartiers, ont collecté les aides des bienfaiteurs, en vue de les distribuer aux familles démunies, soit 1.000 bénéficiaires par wilaya et 80.000 cartables au total au niveau national.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a collecté 32.000 cartables scolaires comportant toutes les fournitures scolaires, conformément aux programmes du ministère de l'Education nationale, et ce pour les deux cycles primaire et moyen. La présidente de cette organisation, Ibitissem Hamlaoui a indiqué que les commissions de wilaya (58 commissions) relevant du CRA, comptent collecter entre 500 et 1.000 cartab les scolaires dans chaque wilaya, grâce aux dons des bienfaiteurs, portant ainsi la contribution du CRA à 60.000 cartables scolaires". Concernant les tabliers, Mme Hamlaoui a indiqué que le CRA a signé un accord avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion pour la confection par les détenus de 15.000 tabliers, les articles de mercerie ayant été fournis par son organisation.

La distribution de cartables aux familles nécessiteuses est menée en coordination avec les autorités locales, a-t-elle expliqué, précisant que plusieurs wilayas seront concernées par la distribution de denrées alimentaires, notamment au profit des nomades du sud, à l'instar de la caravane qui s'est rendue, le 3 septembre, à Illizi, chargée de vêtements, de cartables et de produits alimentaires.

De son côté, le président de l'Association nationale Kafil El-Yatim, M. Ali Chaouati, a assuré qu'environ 60.000 orphelins scolarisés, tous cycles confondus, bénéficieront de cartables, de fournitures scolaires et de tabliers au titre de la rentrée des classes 2023/2024, faisant savoir que l'Association offre également des vêtements à nombre de familles de veuves et d'orphelins.

Au sujet du transport scolaire, il a indiqué que l'association octroie une allocation spéciale aux élèves néce ssiteux qui habitent dans les zones reculées pour leur permettre de bénéficier de ce service. Pour sa part, le président de l'Association nationale de bienfaisance "Sabil al-Khayrat", M. Chihab Noureddine, a fait savoir que son association avait pris en charge, jusque là, 270 orphelins, auxquels des cartables, des fournitures scolaires, des livres et des tabliers ont été offerts, en sus d'une somme d'argent d'un montant de 8000 à 10.000 Da. A l'échelle locale, le président de l'Association An-Nadjah de la wilaya d'Alger, M. Mohamed Hassan, a affirmé que son association avait pris en charge à ce jour 300 familles nécessiteuses. Outre les fournitures scolaires, ces familles ont bénéficié de denrées alimentaires et d'une aide financière allant de 5000 à 15.000 Da, selon le nombre des membres de la famille, a-t-il précisé.