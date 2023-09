Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi matin à New York, son homologue Palestinien, Mahmoud Abbas.

Cette rencontre qui s'est tenue à la résidence du Président Abdelmadjid Tebboune, s'est déroulée à la veille de l'ouverture de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU.

Ont assisté à cette rencontre du côté algérien, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, M Amar Bendjama et du côté palestinien étaient présents, le ministre des affaires étrangères et des expatriés, M. Riyad Al Maliki et le représentant de l'Etat de Palestine auprès des Nations unies, M. Riyad Mansour.