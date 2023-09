La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouther Krikou, a mis en exergue, dimanche à Alger, les efforts fournis par l'Etat en termes de prise en charge et d'insertion sociale de la femme, afin de soutenir son adhésion à la production nationale et consolider sa participation au développement.

La ministre qui supervisait aux côtés du président du Conseil Supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, une journée de formation sur la vulgarisation des acquis de la femme algérienne, à travers l'assistance sociale et l'autonomisation économique, a souligné que cette rencontre visait à "valoriser la place et le rôle de la femme" et "mettre en avant les efforts de l'Etat en matière de prise en charge sociale et d'insertion économique de la femme pour soutenir son adhésion à la production nationale et la consolidation de sa participation au développement", notamment , la femme rurale et la femme au foyer.

Dans le même contexte, Mme Krikou a rappelé le programme nationale dédié à la femme rural e et à la femme au foyer, en vue de les encourage à adhérer au processus de production nationale, précisant que ce programme a été lancée en 2021 sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Par ailleurs, la ministre a précisé que la journée de formation consacrée aux membres du CSJ s'inscrit dans le cadre " de la consolidation de la coordination entre le secteur de la solidarité nationale et le CSJ, en vue de vulgariser les mécanismes d'insertion et les mesures prises par le secteur pour accompagner la femme, notamment la femme rurale et la femme au foyer, au niveau national.

Evoquant les différents axes d'accompagnement et de prise en charge de la femme au titre du programme du secteur de la solidarité nationale et de soutien de son adhésion au double plan socio-économique, la ministre a fait état de l'élaboration d'un guide de prise en charge sociale qui comprend les mécanismes d'accompagnement et d'un autre qui concerne les axes de l'insertion économique au profit de la femme.

A son tour, M. Hidaoui a mis en exergue les "grands" efforts de l'Etat en matière de prise en charge des différentes catégories sociales, ainsi que les mécanismes décidés et visant à consolider les capacités de la femme et d'assurer son autonomisation économique. A cette occasion, M. Hidaoui a relevé le rôle du CSJ au titre de ces efforts, rappelant la Commission nationale de suivi de la mise en œuvre du Plan national jeunesse.

Concernant la journée de formation, le même intervenant a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'action coordonnée entre le CSJ et le secteur de la solidarité nationale et l'annonce des mesures prises par le secteur de la solidarité nationale, notamment au profit de la femme, soulignant l'importance d'accompagner ces efforts. Il a été procédé, lors de cette rencontre, à la présentation d'exposés sur les mécanismes et les mesures du secteur de la solidarité nationale en matière de prise en charge sociale et de l'insertion économique de la femme.