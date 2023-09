Le ministère de l'Education nationale a annoncé la modification du tableau "des horaires hebdomadaires" pour le cycle d'enseignement primaire, applicable à partir de l'année scolaire 2023-2024, a indiqué le ministère dans une circulaire.

Le ministère vise à travers le nouveau tableau des horaires hebdomadaires destiné au cycle primaire à "harmoniser" les horaires quotidiens et hebdomadaires de ce cycle afin de "pallier les dysfonctionnements enregistrés", selon la même source qui affirme que les nouveaux horaires "entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 2023-2024".

Cette modification, ajoute la circulaire, s'appuie sur "l'unifomisation du volume horaire des systèmes à vacation unique et à double vacation ainsi que des horaires d'entrée et de sortie des élèves". Ces nouveaux horaires ont pour objectif de "créer des plages horaires pour la pratique de différentes activités sportives et culturelles, d'inclure les séances de traitement pédagogique dans le processus d'apprentissage et de conférer davantage de flexibilité à l'organisation pédagogique, en y consacrant des séances d'une heu re, de 45 minutes ou de 30 minutes en fonction de la nature des matières et activités pédagogiques", lit-on encore dans le document.

"Les nouveaux horaires permettront aux élèves de bénéficier de demi-journées pour la pratique d'activités sportives ou culturelles souhaitées", a mis en avant le ministère, ajoutant que "les élèves de la première année et de la deuxième année primaire scolarisés dans des établissements à vacation unique bénéficieront d'un après-midi libre les mardis et jeudis". Ces nouveaux horaires permettront aux enseignants des langues arabe, française, anglaise et amazighe et ceux de l'éducation physique et sportive d'assurer leurs séances conformément au programme et de réduire ainsi leur volume horaire.