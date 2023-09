Les clients du Crédit Populaire d'Algérie (CPA) ayant bénéficié de crédits classiques pour l'acquisition d'un logement LPP peuvent, désormais, transférer depuis le 1er septembre ces financements à la formule "Idjara immobilier" (Location menant à la propriété), relevant de la Finance islamique, a indiqué le chef du département Finance islamique au CPA, M. Sofiane Mazari.

La relance du mécanisme de financement des logements LPP selon la formule de Finance islamique par le CPA, intervient en exécution de la convention signée, en 2021, entre la banque et l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) en 2021, a indiqué M. Mazari dans une déclaration à l'APS.

Les bénéficières des logements LPP désirant obtenir un prêt pour l'achat de leurs logements selon la fourmule "Idjara Immobilier", avaient signé un engagement portant conversion du financement classique à des formules conformes aux préceptes de la Charia, en attendant l'entrée en vigueur effectif de la convention. Les clients de la banque signataires de cet engagement peuvent désorm ais réaliser cette conversion, et les bénéficières qui n'avaient pas signé l'engagement peuvent, eux aussi, conversion en des formules conformes aux préceptes de la Charia sous certaines conditions, selon le même responsables.

Augmentation des dépôts de la finance islamique auprès de la banque de 120% fin août sur une base annuelle

M. Mazari a révélé que le CPA a enregistré une hausse considérable de dépôts dans le cadre de l'activité de la finance islamique, estimait à 30,7 milliards DA jusqu'à la fin du mois d'août, soit un taux de 120% sur une base annuelle.

La banque a connu, cette année, "le recouvrement de ressources considérables, d'autant plus qu'elle a enregistré un taux de croissance dans les dépôts, soit à travers les comptes d'épargne ou les comptes chèques, dépassant 100%, ce qui est chose importante, selon le responsable qui relève que la valeur des dépôts enregistrés à fin août de l'année écoulée, a été estimée à 14,01 Mds de DA.

Sur une base mensuelle, les dépôts connaissent dans le cadre de la finance islamique au sein du même établissement bancaire, un taux de croissances oscillant entre 7% et 8%, selon les dernières données de la banque publique qui enregistre actuellement, après environ deux années et demi du lancement de ses prestations de finance islamique , 28 produits dont 7 produits bancaires relatifs à l'épargne et 21 produits de financement destinés aux particuliers, aux professionnels et aux établissements.

Le nombre des comptes ouverts a, également, doublé au niveau des 100 guichets dédiés à la finance islamique, passant de quelque 21.500 comptes en août 2022 à 42.300 comptes à fin août de l'année en cours 2023.

Selon le même responsable, un programme a été tracé, en vue de créer 10 agences dédiées à la finance islamique, dont 5 seront réceptionnées avant la fin de l'année en cours, dans l'objectif de consolider le rapprochement avec les clients, tout en améliorant leur prise en charge, au regard de "la très forte demande enregistrée sur les produits bancaires islamiques". Selon M. Mazari, le produit le plus demandé au niveau de la banque est le crédit "Mourabaha Equipements" qui permet aux clients d'acquérir les meubles ainsi que les équipements électroménagers produits localement.