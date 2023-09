Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mohamed Abdelhafid Henni a reçu dimanche, dans son département ministériel, l'ambassadrice des Etats Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a examiné les voies de consolidation de la coopération bilatérale et du partenariat, notamment dans le domaine agricole, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du secteur, a été l'occasion d'aborder "les voies de consolidation des relations bilatérales, de la coopération, et du partenariat dans différents domaines, notamment dans le domaine de agricole", précise le communiqué.

Les discussions ont essentiellement porté sur "l'échange d'expertises et d'expériences dans les domaines d'intérêt commun, notamment ceux en lien avec la sécurité alimentaire, la recherche agricole, et la coopération technique dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts", ajoute le ministère.

A cette occasion, les deux partis ont renouvelé "la volonté des deux pays de renforcer les rel ations bilatérales et concrétiser des projets d'investissement dans le domaine agricole, compte tenu des potentialités dont recèle l'Algérie, et des opportunités offertes aux investisseurs", ajoute le communiqué.

Dans ce sens, M. Henni a abordé certains domaines où la partie américaine pourrait apporter sa contribution "notamment l'investissement dans le domaine agricole, des cultures stratégiques et de la production céréalière, ainsi que dans l'amélioration génétique, en particulier en matière de production laitière et de production de viandes rouges".

Il a également proposé "une plus grande contribution au développement dans les wilayas du sud", selon le communiqué. De son côté, l'ambassadrice des Etats Unis s'est félicitée "de la politique adoptée en Algérie en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment dans le cadre de la volatilité et des fluctuations du marché", soulignant "la volonté de son pays de renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux", conclut le communiqué.