Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu mercredi, une délégation du groupe chinois "JAC" et de la société "EMIN AUTO" avec laquelle il a examiné l'état d'avancement du projet de fabrication des voitures de la marque JAC dans la wilaya d'Aïn Témouchent, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Aoun a reçu au siège du ministère cette délégation présidée par le Directeur Général de la région Afrique et Moyen Orient de la JAC, Gao Wenxing et le gérant de la société EMIN AUTO, le concessionnaire agréé de la marque JAC en Algérie, Sahsuvaroglu Nihat, a ajouté la même source. Cette audience qui s'inscrit dans le cadre du suivi des dossiers de l'importation et de la fabrication des véhicules de la marque JAC en Algérie, a permis d'étudier l'état d'avancement du projet de fabrication des voitures touristiques et utilitaires de la marque JAC dans la wilaya de Aïn Témouchent à travers une joint-venture entre le groupe chinois JAC et EMIN Auto, a précisé le communiqué.

A cette occasion, les représentants de JAC ont fait état du grand progrès d’avancement de l’usine, notamment en ce qui concerne les infrastructures qui abriteront les équipements nécessaires à la production des véhicules, avec un taux d'intégration supérieur à 30% et une capacité totale estimée à 100.000 voitures/an en pleine exploitation, dont 40% seront destinés à l'exportation, a fait savoir le ministère. Les discussions ont également porté sur le programme d'importation de voitures de cette marque pour l'année 2023-2024, dont une partie sera commercialisée avant la fin de l'année en cours suite à la finalisation de toutes les procédures liées a l’opération d'importation, est-il également mentionné dans le communiqué.

Pour sa part, M. Aoun a réitéré "le soutien et l'accompagnement permanent des services du ministère, appelant les représentants de la JAC à respecter l’ensemble de leurs engagements et à accélérer les opérations d'importation et de fabrication de voitures pour répondre à la demande des citoyens et contribuer au développement économique et industriel du pays", a-t-on souligné de même source.