Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations organise une Foire de produits algériens en Ouganda, du 30 septembre au 2 octobre, a annoncé l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).

"Nous informons l'ensemble des opérateurs économiques algériens de l'organisation par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations d'une Foire de produits algériens en Ouganda, prévue du 30 septembre au 2 octobre 2023 dans ce pays", a précisé l'ALGEX sur son site web.

Cette manifestation économique "importante" vise à encourager l'exportation des produits algériens dans les marchés africains en concrétisation de "la stratégie et du programme de l'Etat de promouvoir les capacités de production diversifiées et fortes de l'économie nationale en vue de hisser la dynamique et la cadence de l'exportation hors hydrocarbures dans le cadre des efforts déployés par notre pays pour promouvoir le produit national".

A l'occasion de cette Foire, "tous les acteurs et opérateurs économiques activant dans différents secteurs auront l'opportunité d'accéder aux marchés africains en général et à ceux ougandais en particulier à travers notamment la conclusion de conventions de partenariat avec des hommes d'affaires africains".

En marge de cette manifestation, une délégation d'hommes d'affaires algériens de haut niveau effectuera une visite à ce pays, a fait savoir l'ALGEX.

Pour participer à cette Foire, les opérateurs économiques algériens peuvent s'inscrire sur le site web de l'Agence: https://www.algex.dz ou contacter les services d'organisation des manifestations de l'ALGEX via l'e-mail: [email protected] ou par fax: 023838767.