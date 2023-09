Le parti travailliste britannique cherchera à négocier un "meilleur accord" de libre-échange post Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'il arrive au pouvoir lors des prochaines élections législatives, a indiqué son chef Keir Starmer dimanche dans un entretien au Financial Times.

"Presque tout le monde reconnaît que l'accord que (l'ex-Premier ministre Boris) Johnson a conclu n'est pas un bon accord. Il est bien trop restreint", a déclaré M. Starmer, qui avait voté pour rester dans l'UE en 2016, ajoutant qu'"à l'approche de 2025, nous tenterons d'obtenir un bien meilleur accord pour le Royaume-Uni".

L'accord de commerce et de coopération régissant les relations, notamment économiques, post-Brexit entre Bruxelles et Londres est entré en vigueur en 2021, avec une clause de revoyure en 2025. Son application ne s'est pas faite sans heurts, et la sortie de l'UE pèse et va continuer de peser sur l'économie britannique selon des évaluations d'économistes.

De nombreuses entreprises souffrent des nouvelles contraintes imposées dans les échanges commerciaux, la difficulté à faire venir des trav ailleurs européens a aggravé les pénuries de main d'oeuvre, la puissante City fait face à la concurrence accrue d'autres places financières européennes, tandis que Londres peine à conclure des accords commerciaux bilatéraux avec d'autres pays.

"Je pense que nous pouvons avoir une relation commerciale plus étroite" avec l'UE, a ainsi estimé M. Starmer, dont le parti est donné largement en tête dans les sondages face aux conservateurs au pouvoir depuis 13 ans, dans la perspective des élections législatives qui doivent se tenir d'ici à début 2025.