Les boxeurs Roumaissa Boualem, Younes Nemouchi et Mourad Kadi, les trois premiers représentants algériens engagés au tournoi pré-olympique actuellement en cours à Dakar (Sénégal) se sont qualifiés au second tour samedi, après leurs victoires respectives contre l'Ethiopienne Gayiza Betelhem Gezahegn, l'Ivoirien Kaba Ibrahim et le Ghanéen Akankolim David Bawah.

Engagée chez les 51 kilos, Boualem l'a facilement emporté (5-0) contre Gezahegn, alors que Nemouchi (80 kg) et Kadi (92 kg) ont gagné par arrêt de l'arbitre au deuxième round. En revanche, Youcef-Islam Yaiche a été mis KO par l'Egyptien Elawady OmarElsayed en 16es de finale des 71 kilos. Deux autres boxeurs algériens vont monter sur le ring ce samedi soir : Hichem Maouche (57 kg) et Khelif Hadjila (60 kg), respectivement contre le Gabonais Franck Stévie Mombey et l'Egyptienne Rahma Mahfouz Mohamed.

L'Algérie a engagé 13 pugilistes dans cette compétition, organisée du 9 au 14 septembre dans la capitale sénégalaise : 7 messieurs et 5 dames. Selon les résultats du tirage au sort effectué vendredi, Aït Bekka Jugurtha (63,5) fe ra ses débuts dimanche, face au Zambien Chilata Andrew, pour le compte des 16es de finale, alors que son compatriote Mohamed-Amine Meziane (51 kg) montera sur le ring lundi, pour le compte des 8es de, face au vainqueur du combat opposant le Gambien Corr Marry au Togolais Vlavonou Olivier. Pour sa part, Mohamed Houmri (92 kg) fera son entrée lundi, face au Libyen Ifraydhan Mohamed Mustafa, pour le compte des 8es de finale, alors que Selmouni Chahira (57 Kg) et Khelif Imane (66 kg) débuteront lundi respectivement contre la Malienne Camara Marine Fatouma et la Marocaine Bel Ahbib Oumayma, pour le compte des 8es de finale.

De son côté, Fatma-Zohra Abdelkader Hadjala (54 kg) a été exemptée du premier tour. Elle débutera donc directement au deuxième tour, où elle sera opposée à la gagnante du combat mettant aux prises la Tunisienne Jlassi Chada et la Sénégalaise Malmouna N'Dong, mercredi pour le compte des quarts de finale.

Contacté par l'APS, le directeur technique national (DTN), Mourad Meziane, s'est dit très satisfait des conditions d'hébergement de la délégation algérienne qui avait rallié mercredi matin la capitale sénégalaise, avant d'analyser le tirage au sort des boxeurs algériens. "Nous allons gérer la compétition combat après combat, avec l'objectif d'assurer trois victoires pou r arracher une qualification aux JO-2024 pour les dames, alors que chez les messieurs, les boxeurs doivent obtenir quatre victoires au minimum pour arracher leur billet aux JO", a-t-il précisé.

Concernant l'état d'esprit des athlètes algériens, le DTN a affirmé qu'ils sont "très motivés, pour aller chercher le maximum de places qualificatives aux JO, dans une compétition qui s'annonce très relevée, avec la participation de 235 boxeurs, représentant 42 pays, qui devront se battre pour arracher les 18 billets qualificatifs à Paris". Au tournoi pré-olympique de Dakar, le vainqueur uniquement valide son billet aux JO de Paris chez les messieurs, alors que les finalistes de,chaque catégorie de poids se qualifieront chez les dames.