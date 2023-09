Quatre-vingt-seize (96) unités médicales de dépistage et de suivi (UDS) ont été mobilisées au niveau de 55 communes de la wilaya d'Alger, en sus d'un projet en cours pour élargir cette couverture médicale aux deux communes qui restent, à savoir Ben Aknoun et Dely Brahim, a indiqué samedi la Direction de la Santé et de la population (DSP) de la même wilaya.

Le Secrétaire général de la DSP d'Alger, M. Maher Kendil, à indiqué à l'APS que "la wilaya d'Alger a enregistré un grand progrès en matière de couverture médicale aux enfants scolarisés", relevant que ces unités médicales "sont soutenues par une équipe de professionnels de la santé".

Cette équipe est composée de "182 médecins généralistes, 136 dentistes, 109 psychologues, 72 orthophonistes, 67 assistants-médical et 55 assistants-dentaire", selon le même responsable.

A cet égard, M. Kendil a indiqué que " l'Assemblée populaire de wilaya a effectué, depuis le 10 septembre en cours et en collaboration avec des représentants des secteur de la Santé et de l'Education, des visites d'inspection aux unités de dépistage s colaire afin d'améliorer ces structures et garantir aux élèves un environnement médical idoine".