Les risques des additifs et colorants alimentaires sur la santé ont polarisé, mercredi à Bejaia, les travaux de la première journée de la 8e édition de l’université d’été de la fédération algérienne des consommateurs (FAC), et les participants ont recommandé de les réduire dans la composition des aliments et par ricochet dans les assiettes.

"C'est un sujet polémique, mais il est nécessaire de réduire les additifs et les colorants afin d'éviter tout risque susceptible de nuire à la santé des consommateurs", a déclaré le président de la FAC, Zaki Harik, qui a recommandé également de réduire le dosage du sel, sucre et matière grasse, notamment pour les produits transformés, plaidant ainsi fortement pour les produits allégés.

L’orateur a indiqué qu’au-delà de la sensibilisation du grand public et donc des consommateurs quant à leurs vigilances sur les méfaits supposés de certains produits (additif, colorants, émulsions, etc), un important travail doit être orienté en direction des industriels pour les inciter au respect des normes et offrir des biens sains qui ne présentent aucu n risque sur la santé.

Il a également insisté sur l'impératif d'accompagner chaque produit alimentaire industrialisé par des étiquettes qui renferment toutes le mentions y afférentes.

Lui emboitant le pas, le professeur Madani Khodir, directeur du laboratoire de recherche agro-alimentaire de Bejaia, s'est montré rassurant sur le sujet, en mettant en exergue la réglementation stricte qui cet aspect et l’utilisation des ajouts alimentaires dont "beaucoup participent à améliorer la saveur, la texture, l’apparence et surtout la conservation des produits", selon lui.

Plus rassurants, les représentants de la direction du commerce, ont, pour leur part, tenu à détailler les actions de contrôle et de répression entreprises en la matière, soulignant que celle-ci sont menées souvent en collaboration avec les services et secteurs concernés, notamment les directions de l’industrie, l’agriculture et la santé.

Programmée sur deux jours sous le thème "ensemble pour préserver la santé du consommateur", la huitième édition de l'université d'été de la FAC entend aborder une dizaine de thèmes relatifs au sujet, avec l’objectif, à la tombée de rideau, de présenter une série de recommandations pour faire face aux défis qui se présentent sur le terrain.