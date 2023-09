Les participants à une rencontre sur l’ophtalmologie, organisée vendredi, à Sétif ont souligné l’importance de l’intensification de la coordination entre ophtalmologues, diabétologues ainsi que des médecins généralistes pour une meilleure prise en charge des malades.

S’exprimant à l’occasion de cette rencontre scientifique, initiée par la société sétifienne d’ophtalmologie, le président de la société algérienne d’ophtalmologie et également chef du service de la même spécialité médicale à l’hôpital de Bab El Oued (Alger), le Pr. Mustapha Djaabour, a mis en exergue la nécessité de la coordination entre ophtalmologues, diabétologues ainsi que des médecins généralistes pour atteindre les résultats escomptés permettant de protéger la vision du patient.

Le même spécialiste, a affirmé lors de cette rencontre tenue dans un hôtel de la ville, et s'inscrivant dans le cadre de la formation continue des médecins spécialistes, l’importance du renforcement des voies de communication et la bonne coordination entre le trio (ophtalmologue, diabétologue et médecin généraliste), soulignant que la bonne coordination prévient la perte de vision, permet un traitement efficace, prévient l’aggravation des maladies oculaires et évite les effets du diabète sur les yeux du patient.

Cette manifestation scientifique, à laquelle ont pris part 200 médecins venus de plusieurs wilayas du pays a été marquée par la présentation de 24 communications et la tenue de 6 ateliers portant sur le glaucome, œdème maculaire diabétique, la myopie, la chirurgie réfractive, le kératocône et uvéites chez l’enfant.

Pour sa part, M Abdelkrim Bouhali, secrétaire général de cette manifestation scientifique et également maitre-assistant en ophtalmologie au CHU Saadna Abdenour de Sétif, a indiqué que cette rencontre vise à informer les spécialistes des derniers développements enregistrés dans ce domaine médical et échanger les expériences, ainsi que de prendre connaissance du nouveau matériel médical utilisé en ophtalmologie.