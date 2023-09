En cette période de canicule, vous rêvez d'étancher votre soif avec un soda bien frais versé sur des glaçons... Stop ! Laissez tomber les sodas, car ils favorisent la déshydratation.

En période de canicule les messages sanitaires ne cessent de nous rappeler qu'il faut boire régulièrement sans attendre d'avoir soif pour éviter tout risque de déshydratation. Un conseil que l'on s'empresse de suivre en versant un soda bien frais dans un verre rempli de glaçons... Ce qui est loin d'être une bonne idée, selon les scientifiques américains. En effet, selon les chercheurs de l'American physiological society, étancher sa soif avec des sodas a un effet inverse de celui escompté. Non seulement cela n'hydrate pas notre corps, mais en plus ces boissons gazeuses sucrées favorisent la déshydratation, ce qui peut aller jusqu'au dysfonctionnement rénal.

Une expérience menée sur des souris

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont mené une expérience sur 3 groupes de souris, qui souffraient toutes de déshydratation. Le premier groupe avait régulièrement accès à une source d'eau plate. Le second groupe pouvait boire un mélange d'eau et de stévia (un édulcorant naturel originaire d'Amérique du Sud). Enfin, le troisième groupe pouvait consommer une boisson composée d'eau, de fructose et de glucose, dont la composition se rapprochait de celle des sodas industriels.

Résultat ? Au bout de 4 semaines, les souris du troisième groupe présentaient des symptômes de déshydratation plus sévères que celles du premier et du second groupe : bouche sèche, perte de poids, fatigue musculaire, somnolence, perte d'appétit, urines en faible quantité, désorientation...

Contre la déshydratation : de l'eau plate

"Ces travaux montrent bien que les sodas favorisent la déshydratation : ils ne permettent pas réhydrater un organisme affaibli, expliquent les scientifiques. Les adolescents et les jeunes adultes doivent être conscients de cette réalité : seule l'eau plate est vraiment efficace pour étancher la soif."

Autre mauvais choix : l'alcool. Un verre de rosé bien frais ou une canette de bière ne permettent absolument pas la réhydratation, bien au contraire ! L'alcool entraîne un dérèglement hormonal : la production de vasopressine par le cerveau est perturbée. Or, celle-ci régule l'activité des reins : ceux-ci vont donc produire trop d'urine, ce qui va entraîner l'évacuation d'une importante quantité d'eau. Et une aggravation des symptômes de la déshydratation...

En période de canicule, une seule règle : boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Et plutôt que les sodas, pourquoi ne pas tenter les infusions de fruits dans l'eau glacée.