Des chercheurs écossais ont mesuré le pouvoir d'hydratation de 13 boissons couramment consommées. Et, surprise ! Ce n'est pas l'eau qui vous hydratera le mieux en ces journées de canicule.

On savait déjà qu'il ne faut surtout pas boire de soda (même avec des glaçons !) quand on a soif, car ils favorisent la déshydratation, ce qui peut même aller jusqu'au dysfonctionnement rénal. Mais des chercheurs de l'Université de St Andrews, en Ecosse, ont cherché à savoir quelle était la boisson qui présentait le meilleur pouvoir d'hydratation. Pour cela, ils ont étudié les effets sur l'organisme de 13 boissons couramment consommées, en calculant le débit urinaire et l'équilibre hydrique. Ce qui leur a permis ensuite de leur décerner un indice d'hydratation.

Pour cette étude, publiée dans the American journal of clinical nutrition, 72 hommes (tous physiquement actifs et âgés de 18 à 35 ans) ont bu, soit 1 litre d'eau plate, soit un litre d'une autre boisson (cola, boisson pour sportif, bière, café noir, jus d'orange, lait, thé noir...) sur une période de 30 min.

Leurs urines ont ensuite été recueillies pendant les 4 heures suivantes afin de mesurer les effets diurétiques des boissons. Ils ont également mesuré quelle était la quantité d'eau retenue par le corps 2 h après l'ingestion. Après 2 h, le lait entier, le lait écrémé, la solution de réhydratation pour sportifs et le jus d'orange avaient un indice d'hydratation plus élevé que l'eau plate. Les chercheurs en ont conclu que les boissons qui contiennent un peu de sucre, de gras et de protéines sont celles qui hydratent le plus.

Autrement dit : boire un verre de lait hydraterait plus que boire un verre d'eau. En dernière position de ce classement, on trouve le café, ce qui n'est guère étonnant en raison de ses effets diurétiques. Toutefois les scientifiques soulignent que cette étude ne porte que sur les effets immédiats de la consommation de boissons. "Toute ingestion ultérieure de nourriture ou de liquide annule les effets de la boisson initiale" ajoutent-ils en expliquant qu'ils n'ont observé aucune différence significative dans l'effet des diverses boissons sur le statut d'hydratation lorsqu'elles sont consommées sur 24 heures.