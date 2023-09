Votre corps est composé d'environ 70% d'eau. Il suffit parfois d'en perdre 2% pour qu'aussitôt l'humeur se modifie, le niveau d'énergie baisse et les fonctions cognitives fonctionnent au ralenti. Découvrez ce qui peut provoquer la déshydratation et comment se réhydrater.

Notre corps est composé à environ 70 % d'eau. Tous les jours, nous en perdons une partie par les urines, la transpiration et la respiration. Pour compenser ces pertes, il est conseillé de boire 1 à 1,5 l d'eau par jour, et d'autant plus lorsque le thermomètre grimpe. Boire de l'eau est indispensable, mais n'est souvent pas suffisant. Pour diversifier ses apports hydriques, on peut puiser dans la nature des ingrédients et aliments (légumes, fruits, plantes aromatiques) riches en eau qui participent ainsi à notre hydratation.

QU'EST-CE QU'ON BOIT POUR SE RÉHYDRATER ?

Boire de l'eau, rien que de l'eau peut vite devenir lassant. On varie donc les plaisirs avec des boissons différentes.

L'eau de coco est réputée pour ses propriétés réhydratantes grâce à sa richesse en sodium et potassium.

La citronnade est une boisson rafraîchissante qui stimule la production de salive dans notre bouche, ce qui en fait l'une des boissons les plus désaltérantes. Pour cela, on dilue le jus d'un citron pressé dans 1,5 l d'eau.

On mise également sur les eaux aromatisées, une eau fraîche dans laquelle on ajoute un mélange de plantes aromatiques (menthe, mélisse, feuilles de citronnelle, cassis… ) , de fruits d'été (pastèque, concombre… ) et de citron.

Les jus de légumes (tomate, carotte) ou de fruits (pomme, orange, pomélo… ) hydratent et nourrissent à la fois, tout en remplaçant avantageusement un verre d'alcool à l'apéritif.

Composé à 97 % d'eau, le concombre cru est le grand champion de la catégorie. Sa richesse en sels minéraux permet en outre au corps de rester hydraté plus longtemps. Suivent les radis (95,9 %), la laitue (95,3 %), également riche en vitamine B9, et la tomate (94 %). Quant à la courgette, avec ses 93,8 % d'eau, elle reste bien plus hydratante crue que cuite. Du côté des fruits d'été, on opte pour le melon et la pastèque, mais aussi pour la fraise, la mûre, la pêche et l'abricot.

1/6 - La déshydratation peut être due au diabète

Les personnes qui souffrent de diabète, et plus particulièrement celles qui ne savent pas encore qu'elles sont diabétiques, ont un risque accru de déshydratation. En effet, lorsque le niveau de sucre dans le sang est trop élevé, le corps tente de ce débarrasser de cet excès de glucose en augmentant la production d'urine. Conseil : Si vous êtes diabétique, voyez avec votre médecin comment faire pour mieux contrôler votre glycémie. Si vous ne l'êtes pas mais que vous avez souvent très soif, parlez-en à votre médecin qui procèdera à la recherche d'un éventuel diabète.

2/6 - La déshydratation peut être due aux règles

Vous avez vos règles ? Alors n'hésitez-pas à boire plus d'eau que d'habitude. En effet, les oestrogènes et la progestérone influencent les niveaux d'hydratation de votre corps. Et quand ces hormones se bousculent, comme c'est le cas pendant les règles ou lorsque vous souffrez desyndrome pré-menstruel, vous devez boire beaucoup pour rester hydratée. D'autant que le sang perdu pendant les règles puise également dans le niveau de liquide du corps. Conseil : si vos règles sont abondantes et que vous devez changer de tampon au moins toutes les deux heures, parlez-en à votre gynécologue.

3/6 - La déshydratation peut être due au syndrome du côlon irritable

Comme si le syndrome du côlon irritable n'était pas déjà assez pénible, voilà qu'en plus il provoque de la déshydratation ! Celle-ci est due principalement aux symptômes de diarrhée chronique. Mais aussi parce qu'en éliminant de notre régime quotidien les fruits et légumes crus, riches en eau, on réduit sans le savoir notre apport hydrique. Conseil : pour augmenter votre taux d'hydratation, optez pour les pâtes au blé entier et le riz complet. Lors de la cuisson, ils vont se gorger d'eau et vous en apporter beaucoup plus que les pâtes et le riz blanc.

4/6 - La déshydratation peut être due à l'hypertension

De nombreux médicaments, parmi lesquels un grand nombre de traitements pour traiter l'hypertension artérielle, agissent comme des diurétiques. Silencieusement, ils augmentent la production d'urine et le risque de déshydratation. Conseil : si vous êtes soigné pour l'hypertension artérielle, augmentez votre apport quotidien en boissons.

5/6 - La déshydratation peut être due au stress

Si vous êtes constamment sous pression, vos glandes surrénales s'épuisent, provoquant une insuffisance surrénale. Le problème est que ces glandes produisent également l'aldostérone, une hormone qui aide à réguler les niveaux de liquide et d'électrolytes de votre corps. Conseil : Lorsque vous êtes en situation de stress, n'hésitez-pas à boire plus. Mais trouver le moyen de le combattre reste quand même la meilleure solution pour conserver des glandes surrénales en bonne forme.

6/6 - La déshydratation peut être provoquée par des compléments alimentaires

Ce n'est pas parce qu'ils sont "naturels" que les compléments alimentaires n'ont pas d'effets secondaires. Certaines plantes comme le persil, le pissenlit ou le cresson augmentent la production d'urine, ce qui peut conduire à une déshydratation. Si vous envisagez de prendre un complément alimentaire, parlez-en d'abord à votre médecin qui vous indiquera s'il y a de potentiels effets secondaires à redouter. Et surtout suivez ce conseil de bon sens qui est de boire dès que vous avez soif. La soif est le message que vous envoie votre corps pour vous dire que vous avez un