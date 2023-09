Le Sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD) 2023 rassemblera les

dirigeants du monde entier à New York les 18 et 19 septembre, pour tenter de remettre

la planète sur la voie d'un avenir plus vert, plus propre, plus sûr et plus équitable pour tous,

et adopter une déclaration politique tournée vers l'avenir.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 a été adopté en 2015 par les dirigeants du monde entier, et avec une liste de 17 ODD qui représentent un plan directeur pour accélérer la prospérité économique et le bien-être social tout en protégeant les personnes et l'environnement.

Toutefois, et à mi-chemin de l'échéance de 2030, "les progrès se sont arrêtés à la suite de la pandémie de COVID-19, la crise climatique s'aggrave et les objectifs liés à la faim, à la santé, à la biodiversité, à des institutions fortes, à la pollution et à des sociétés pacifiques sont tous hors d'atteinte", selon l'ONU.

Pièce maîtresse de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies cette année, le sommet de deux jours sur les ODD vise à trouver des solutions p our "modifier la trajectoire négative actuelle", indique l'ONU, et pour que les nations et les partenaires passent de la parole aux actes afin de donner un coup d'accélérateur aux résultats sur le terrain.

"Seules 12% des 140 cibles des ODD sont sur la bonne voie.

Près de la moitié d'entre elles sont modérément ou gravement en retard, et environ 30% n'ont pas évolué ou sont tombées en dessous de la ligne de départ de 2015", a-t-on indiqué. "Par exemple, sur la trajectoire actuelle, il faudra 286 ans pour combler les écarts entre les genres en matière de protection juridique et supprimer les lois discriminatoires (Objectif 5). Le bilan mondial en matière d'éducation est tout aussi grave.

L'impact d'années de sous-investissement et de pertes d'apprentissage signifie que d'ici 2030, quelque 84 millions d'enfants ne seront pas scolarisés, et 300 millions d'enfants ou de jeunes qui fréquentent l'école en sortiront incapables de lire et d'écrire (Objectif 4)", avertit l'ONU. L'absence de progrès dans la réalisation des ODD est universelle, mais les pays en développement et les populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde subissent de plein fouet l'échec collectif de la planète. Selon les tendances actuelles, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté en 20 30, et seul un tiers des pays atteindra l'objectif de réduction de moitié des niveaux de pauvreté nationaux (Objectif 1).

Vers l'adoption d'une déclaration politique

Les chefs d'Etat et de gouvernement participant au sommet devraient adopter une déclaration politique à cette occasion.

En amont de l'événement, les nations ont déjà défini les défis et la voie à suivre dans un projet de déclaration.

"La réalisation des ODD est en péril, à mi-parcours de l'Agenda 2030, nous sommes alarmés par le fait que seuls 12% des ODD sont sur la bonne voie et que 30% restent inchangés ou inférieurs au niveau de référence de 2015", indique le projet. "Nous gardons espoir, étant donné que notre monde, ses habitants et les Nations unies ont une histoire de résilience et de dépassement des défis".

De plus, les dirigeants s'engageront à redoubler d'efforts, qu'il s'agisse de lutter contre la pollution plastique, de combler la fracture numérique ou d'exploiter les avantages de l'intelligence artificielle, selon le document.