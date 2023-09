Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Annaba sont parvenus au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants dont l’activité s’étend à plusieurs wilayas du pays, ainsi qu'à la saisie de 9 kg de drogue, indique samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

L’opération, concrétisée la semaine écoulée, a permis l’arrestation de 3 suspects dont une femme et la saisie d’une somme d’argent estimée à 500.000 DA constituant les revenus de ce trafic en plus de deux véhicules touristiques utilisés dans le transport et le trafic de drogue, a précisé le communiqué.

Les investigations menées de concert avec la brigade de lutte contre le crime économique de la sûreté de wilaya d’Annaba ont démontré que deux individus parmi le réseau arrêté sont suspects d’être impliqués dans une affaire de faux et usage de faux de documents officiels, a ajouté la source.

Les deux suspects avaient en leur possession des documents administratifs falsifiés, selon le communiqué qui a précisé que toutes les mesures réglementaires n écessaires ont été prises à l’encontre des personnes arrêtées (29 et 36 ans) avant de les présenter devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar.