Les éléments de la brigade de sécurité et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Khenguet Sidi-Nadji (wilaya de Biskra), sont parvenus, en coordination avec leurs collègues de la section de Biskra, à saisir 9.300 comprimés psychotropes et à arrêter deux suspects, dont une femme, indique, samedi, la cellule de communication de ce corps constitué.

Selon cette source, l’opération a été menée sur la base d’informations faisant état du projet de personnes suspectes de faire transiter par la wilaya de Biskra une quantité de comprimés psychotropes en provenance d’une des wilayas du sud du pays.

Suite à cette information, les services de Gendarmerie nationale ont bloqué tous les accès routiers susceptibles d’être empruntés par les trafiquants, tout en intensifiant le contrôle des voitures et la fouille des véhicules douteux.

L’opération a été couronnée de succès puisqu’elle a permis de mettre la main sur une quantité de plus de 8.900 comprimés psychotropes soigneusement dissimulés sous les sièges avant d’un véhicule, et d’arrêter deux suspects âgés de 33 et de 37 ans, selon la même s ource qui précise que les deux individus en question ont été conduits au siège de la brigade pour complément d’enquête.

Après une autorisation d’extension de la compétence territoriale, délivrée par le procureur de la République, les gendarmes sont également intervenus dans l’une des wilayas voisines où 400 autres comprimés de même nature ont été saisis, portant à 9.300 le nombre total de comprimés saisis.

Les suspects seront traduits devant le procureur de la République territorialement compétent après la finalisation de l’enquête, a-t-on conclu.