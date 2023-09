La brigade mobile de police judiciaire BMPJ de la sûreté de wilaya de Tébessa est parvenue à la saisie de 10.800 comprimés psychotropes, indique samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de sécurité.

L’opération a été réalisée sur la base de renseignement dénonçant un dealer d’habitude recherché par la justice en vertu de plusieurs mandats et jugements pour plusieurs affaires en rapport avec le trafic de drogue et psychotropes, en possession d’une quantité importante de drogue préparée pour être commercialisé à l’intérieur de son domicile, selon le communiqué. Toutes les dispositions réglementaires ont été prises et une perquisition dans son domicile a permis la saisie de cette quantité de psychotropes minutieusement dissimulée à l’intérieur des toilettes, selon le communiqué.

Le suspect a été arrêté et conduit au siège de la brigade et une enquête a été ouverte dans cette affaire, selon le communiqué qui a ajouté qu’après l’achèvement des procédures réglementaires, le mis en cause sera présenté devant les instances judiciaires.

Le mis en cause a été placé sous mandat dépôt pour les faits qui lui ont été imputés et un dossier pénal a été élaboré à son encontre pour "importation, et possession pour trafic dans le cadre d’un réseau criminel organisé et mise en vente de psychotropes", selon le communiqué.