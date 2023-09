Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni,

a présidé, samedi dans la wilaya d’Oran, la cérémonie d’ouverture officielle de la saison

de chasse 2023-2024.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de cette opération, qui s’est déroulée dans la forêt de M’Sila (commune de Boutlelis), le ministre a appelé les agents forestiers à "prendre les mesures nécessaires pour rendre l’activité de chasse efficace, à travers l’organisation des chasseurs et leur formation pour l’obtention de permis de chasse tout en établissant et en délimitant les zones dédiées à cette activité".

M. Henni a exhorté les chasseurs à "respecter le plan de chasse de chaque wilaya, qui fixe les périodes de chasse et le comptage des différents gibiers autorisés à la chasse, ainsi que le nombre de gibiers alloué à chaque chasseur".

Dans le même sillage, le ministre a appelé les conservateurs des forêts à "accompagner les chasseurs, à travers la formation et la prise de toutes les mesures nécessaires pour l’ouverture de la saison de chasse et sa pratique dans de bonnes conditions, en prenant toutes l es dispositions préventives et sécuritaires pour la sécurité des personnes et le respect de l’équilibre écologique".

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a procédé, à l’occasion, à un lâcher symbolique de la perdrix et la plantation d’arbres dans la forêt de M’Sila. Pour sa part, le Directeur général des forêts, Touahria Djamel, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, en marge de cette visite, que 22.000 chasseurs ont été formés sur un total de 25.000 recensé au niveau national, tandis que 21.000 chasseurs ont bénéficié de permis de chasse. Il a, en outre, souligné que les zones de chasse ont été recensées et s’étendent sur une superficie dépassant 511.000 hectares.

Le même responsable a souligné que, durant ces dernières années, un élevage de gibier a été effectué dans des centres de chasse et d’élevage d’animaux, puis relâchés dans les forêts dans le but de repeupler ces espaces forestiers.