L'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin a affirmé, mercredi à Alger, "les relations fortes" unissant son pays et l'Algérie, soulignant que le lancement d'un vol direct Alger-New York "renforcera les relations économiques" bilatérales. "Je remercie le Président Tebboune de l'accueil qu'il m'a réservé pour parler des relations bilatérales fortes unissant nos deux pays", a déclaré l'ambassadrice américaine à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

La rencontre a été une occasion pour évoquer "les moyens de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région" et de "faire part au président de la République de toute la gratitude des Etats-Unis quant aux efforts colossaux consentis par l'Algérie pour soutenir les pays voisins, notamment avec les catastrophes qui ont fait des milliers de victimes", a-t-elle affirmé.

"J'ai souhaité au Président Tebboune, un voyage fructueux et agréable à New York dans le cadre de sa participation aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU", a soutenu la diplomate américaine, soulignant que son pays "est prêt à travailler de concert avec l'Algérie, durant son mandat en qualité de membre du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme".

La rencontre a permis, en outre, d'évoquer "les fortes relations unissant les deux pays dans le domaine économique", a-t-elle ajouté, soulignant avoir affirmé au président de la République que "le lancement d'une ligne directe Alger-New York sera de nature à renforcer les relations économiques et touristiques entre les deux pays, ainsi que les relations culturelles, et ce à travers l'échange d'expériences et d'expertises notamment en anglais".

Enfin, l'ambassadrice américaine a exprimé ses remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, l'assurant de la poursuite des efforts "sérieux pour promouvoir les relations importantes et ancrées liant les deux pays".

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Mohamed Ennadir Larbaoui.