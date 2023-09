Une délégation de l’Agence sud coréenne de coopération internationale (KOICA) effectue, depuis jeudi, une mission de travail à la station expérimentale d’élevage de la crevette, dans la commune d’El Marsa (Skikda), a indiqué le directeur de la pêche et de l’aquaculture, Naïm Belakri.

Ce responsable a souligné, dans une déclaration à l’APS, que la délégation venue de la Corée du sud, composée de trois (3) experts, écoutera, au cours de sa visite, un exposé sur les activités de la station et débattra, avec les cadres algériens, des mécanismes de collecte de données statistiques.

Les coréens de KOICA, qui ont fait don, lors de cette visite, d’un équipement informatique à la station, avaient aidé à la réalisation de la station expérimentale d’élevage de la crevette en apportant, notamment, un soutien technique et en coopérant au transfert de technologie. Ils avaient également formé, récemment, des cadres algériens en Corée du sud dans le domaine de l’alimentation animale.

Pour rappel, la station expérimentale d’élevage de la crevette d’El Marsa avait fait l’objet, la semaine dernière, d’une visite d’inspection du ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani, qui s’était enquis de son fonctionnement, s’intéressant, notamment, à l’écloserie et à la réalisation d’une station de pompage d’eau de mer.

D’autre part, M. Belakri a déclaré que les autorités de la wilaya de Skikda, à leur tête le wali, Mme Houria Meddahi, accordent une "grande attention" à ce projet, le premier du genre en Algérie, et considéré comme un "lieu de formation" des investisseurs dans le domaine de l’élevage de la crevette, aux niveaux local et national.

Il convient de rappeler que la réalisation de la station d’élevage de la crevettes d’El Marsa, qui relève du Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture de Bou-Smaïl (Tipasa), avait été entamée fin mars 2009 en partenariat avec la Corée du sud, sur une superficie de 15 hectares pour un coût estimé à 5,5 millions de dollars, pris en charge par le partenaire sud-coréen à hauteur de 2,5 millions de dollars et par l’Algérie pour 3 millions de dollars.

La station comprend huit (8) grands bassins (4 réalisés par les parties sud-coréennes et les 4 autres par la partie algérienne) pour une capacité de production expérimentale de 5 tonnes de crevettes.

Elle comprend également une écloserie d’une capacité de production d’environ 5 millions d’alevins par cycle, une station de pompage d’eau de mer, des logements pour les cadres et d’un laboratoire doté d’équipements ultramodernes.