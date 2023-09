Une enveloppe financière de plus de 500 millions de dinars a été allouée à des travaux de réhabilitation de plusieurs établissements scolaires à travers des communes de la wilaya de Bouira, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

"C'est dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire que plusieurs opérations de réhabilitation d’établissements scolaires ont été effectuées cette année à Bouira pour un montant global de plus de 500 millions de dinars", a expliqué à la presse le directeur des équipements publics, Mohamed Messar.

Les opérations de réhabilitations ont touché des dizaines d’établissements scolaires des trois paliers d’enseignement à travers plusieurs communes de la wilaya de Bouira, dont notamment Bouira, Bechloul, Sour El Ghouzlane, Lakhdaria, Ain Bessam, et M’Chedallah.

En outre, de nouveaux établissements scolaires, un lycée, trois centres d’enseignement moyen (CEM) et cinq écoles primaires, ont été réalisés et réceptionnés en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024.

"Ces nouveaux établissements sont prêts à accueillir les élè ves dès mardi prochain", a encore expliqué M. Messar, tout en assurant que toutes les conditions sont réunies pour réussir la rentrée scolaire mardi.

Le secteur de l’éducation enregistre aussi cette année la réception de plusieurs autres structures dont six demi pensions, trois cantines solaires et 18 classes d’extension ainsi que six unités de dépistages sanitaires (UDS), selon les détails fournis par le directeurs des équipements publics de la wilaya.

Dans un rapport présenté récemment devant une session de l’assemblée populaire de wilaya (APW), la direction de l’éducation a annoncé la dotation de 45 écoles primaires de tablettes électroniques en prévision de la rentrée scolaire prévue le mardi 19 septembre à travers toutes les wilayas du pays.