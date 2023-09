Le ministre de l’industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun, a mis fin aux fonctions de la directrice de la production, du développement industriel, de la promotion des exportations et de la recherche, Nadia Bouabdellah ainsi que du directeur de la veille stratégique au ministère, Redha Kessal, indique vendredi le ministère dans un communiqué.

