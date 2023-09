Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé samedi que l'ONU collabore activement avec les autorités locales et les agences d'aide pour fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin, après une visite à Derna, la ville la plus touchée par les inondations dévastatrices dans l'est de la Libye.

"J'ai quitté Derna aujourd'hui le cœur lourd après avoir constaté la dévastation causée par les inondations sur les vies et les biens (...) Cette crise dépasse la capacité de la Libye à la gérer, elle va au-delà de la politique et des frontières", a déclaré M. Bathily dans un message publié sur le réseau social X (ex-twitter).

Il a ajouté que "les Nations unies collaborent activement avec les autorités locales et les agences d'aide sur le terrain pour fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin, tout en menant une évaluation plus approfondie de la situation pour améliorer la coordination des efforts de réponse à Derna et dans d'autres zones touchées".

Le 10 septembre, la tempête méditerranéenne Daniel a touché terre en Libye, provoquant de fortes tempêtes et des inondations soudaines sur sa trajectoire dans le nord-est du pays et causant des dommages considérables aux zones résidentielles et aux infrastructures.

Au moins 5.500 personnes sont mortes et 10.000 autres sont portées disparues dans cette catastrophe, selon un dernier bilan encore provisoire. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué vendredi que plus de 38.640 personnes avaient été déplacées dans les zones les plus touchées du nord-est de la Libye.