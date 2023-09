La Bourse de Tokyo a clôturé en nette hausse jeudi, l'accélération de l'inflation en août aux Etats-Unis, bien que légèrement supérieure aux attentes, ayant été perçue comme temporaire et non de nature à modifier la politique monétaire américaine.

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,41% à 33.168,10 points et l'indice élargi Topix a pris 1,13% à 2.405,57 points. L'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis a grimpé à 3,7% en août sur un an, contre 3,2% en juillet et une prévision médiane de 3,6% des analystes.

Mais cette poussée est principalement due à la remontée des prix de l'essence, et en excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation a ralenti sur un an.Les économistes continuent ainsi de s'attendre à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) fasse une pause la semaine prochaine, mais n'excluent pas une nouvelle hausse de ses taux directeurs en novembre.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en léger retrait (-0,1%) vers 06H10 GMT. Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 147,14 yens vers 06H10 GMT contre 147,46 yens mercredi à 21H00 GMT. La devise japonaise montait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 158,10 yens contre 158,22 yens la veille. Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0745 dollar contre 1,0730 dollar mercredi à 21H00 GMT.