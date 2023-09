La 5e conférence nationale de l'union national des ingénieurs agronomes, tenue samedi à Alger, a été l'occasion pour de nombreux acteurs pour souligner l'importance de cette filière professionnelle en tant qu'acteur principal dans le développement du secteur agricole, contribuant à la réalisation de la sécurité alimentaire.

Dans son allocution d'ouverture des travaux de cette conférence, organisée deux jours durant, sous le slogan " l'ingénieur agronome : un acteur principal pour une agriculture durable", le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Benssaad a indiqué que "les ingénieurs agronomes sont conscients de la grande responsabilité qui leur incombe pour contribuer efficacement à la modernisation de l'agriculture et au développement de l'économie nationale, de manière à nous mettre dans une position confortable pour réaliser notre sécurité alimentaire, d'autant que l'Algérie dispose de tous les moyens et les capacités pour y parvenir".

Le responsable a, à cet effet, ajouté que la réalisation de la sécurité alimentaire constitue l'un des piliers les plus importants de la souveraineté nationale et se veut un objectif stratégique dans le secteur agricole, visant à accroitre la production et la productivité afin de subvenir aux besoins alimentaires des citoyens et créer une plus-value à l'économie nationale, conformément aux grands axes inclus dans la feuille de route du secteur à l'horizon 2025, issus du plan de travail du gouvernement et des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de l'agriculture une option stratégique à l'heure actuelle et un pari d'avenir fiable". Pour ce faire, il a fallu " mobiliser toutes les ressources pour atteindre les objectifs fixés, principalement les ingénieurs agronomes présents sur le terrain et qui sont considérés comme principal acteur dans divers programmes de développement à travers l'accompagnement technique permanant, la participation aux opérations de sensibilisation au profit des agriculteurs, et leur souci constant de moderniser le secteur" poursuit M. Benssaad.

Par la même occasion, il a incité les ingénieurs agronomes à poursuivre leurs efforts pour trouver des moyens plus modernes, soutenir l'innovation et encourager les initiatives en vue de faire face à tous les défis et les surmonter, à travers le développement de l'utilisation des nouvelles technologies et techniques pour la mise en valeur des terres, l'adaptation aux changements climatiques et au stress hydrique. En marge de cette Conférence, le représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a indiqué que le travail du ministère "est axé actuellement sur le renforcement de la production agricole", ajoutant qu'"il y aura une nouvelle stratégie d'aide, portant la mise en place de plans nationaux pour le développement de toutes les filières, la mobilisation de tous les moyens et l'accompagnement technique, afin d'atteindre la sécurité alimentaire et d'oeuvrer à atteindre l'indépendance, notamment en matière d'intrants agricoles". Pour sa part, Le président de l'Union nationale des agronomes (UNA), Mounib Oubiri, a affirmé que la Conférence est intervenue pour évoquer les potentielles solutions suggérées par les ingénieurs agronomes et les chercheurs algériens, pour accompagner les politiques agricoles nationales, relevant que la conception et du développement des systèmes agricoles durables par les ingénieurs agronomes est devenu une nécessité compte tenu des défis relatifs aux changements climatiques. Partant du principe de renforcer la responsabilité de l'ingénieur agronome envers la société et l'environnement pour améliorer la qualités des services qu'il fournit, et renforcer sa compétence dans l'orientation des agriculteurs, il est devenu essentiel de "s'intéresser au développement du métier et de son rôle en promulguant des lois qui le régissent et l'organisent", a ajouté M. Oubiri.

Par ailleurs, le responsable a salué l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au soutien du secteur de l'agriculture, "sur lequel l'on mise pour se libérer de la rente pétrolière", mettant en avant la nécessité d'impliquer les ingénieurs agronomes et l'utilisation des moyens scientifiques disponibles pour relever les niveaux de la production des différentes récoltes.

Le PDG du groupe Asmidal, Mohamed Taher Heouaine, a souligné que le rôle de l'ingénieur agronome "est crucial, voire indispensable dans l'accompagnement de l'agriculteur concernant l'utilisation des moyens scientifiques pour améliorer la production", ajoutant, en sa qualité de président de l'Union arabe des engrais (AFA), que la production des pays arabes en engrais représentait le tiers de la production mondiale. Quant à la production nationale, a-t-il poursuivi en marge du Congrès, le groupe couvre à 100% les besoins nationaux en engrais azotés, contre un taux de couverture de 70% pour les besoins en engrais phosphatés, mettant en avant les efforts du groupe visant à augmenter la production de l'entreprise "Fertial" en vue satisfaire les besoins nationaux en ce type d'engrais à compter du début 2024.

Revenant aux engrais azotés, M. Heouaine a affirmé que l'Algérie comptait parmi les grands producteurs de ces substances au niveau régional, soulignant que les investissements en cours permettront d'atteindre une production de 12 millions de tonnes/an à l'horizon 2023, ce qui permettra à l'Algérie de s'ériger en leader sur le marché international, notamment à la lumière des demandes croissantes des pays étrangers sur le produit algérien. De son côté, le président de l'Office national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a mis en exergue le rôle de la ressource humaine, notamment l'ingénieur agronome dans la réalisation de la sécurité alimentaire. Le deuxième jour des travaux de la 5e congrès de l'UNA sera consacré à l'élection d'un nouveau président de l'Union.