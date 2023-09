"L'enfance et les technologies de l'information et de la communication" sera le thème du cours inaugural de l'année scolaire 2023/2024, pour les élèves des cycles d'enseignement primaire et moyen, tandis que le "Renforcement de la cohésion nationale" sera le thème choisi pour les élèves du cycle secondaire, indique le ministère de l'Education nationale dans une correspondance adressée aux directions de l'Education.

Le cours inaugural sera dispensé, mardi prochain, à l'occasion du premier jour de la rentrée scolaire, lit-on dans la correspondance, dont une copie est parvenue à l'APS, indiquant que le thème des TICs a été choisi, eu égard à "l’impact de ces technologies sur la majorité des franges de la société, et plus particulièrement sur les élèves". Force est de constater que l'utilisation excessive de ces technologies provoque addiction et dépendance chez les enfants et les adolescents, et a un effet négatif sur leur état de santé psychologique et même sur leur rendement scolaire.

Par ailleurs, le ministère a affirmé que le cours inaugural sur le "Renforcement de la cohésion nationale" pour les élèves du secondaire avait pour objectif de "sensibiliser les élèves et leur inculquer l'esprit d'appartenance à cette patrie ainsi que le principe d’unité nationale à même de consolider les liens de fraternité entre les membres de la société".