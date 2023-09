Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi, les membres du bureau élargi du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), présidé par M. Kamel Moula, à leur demande, indique un communiqué de la Présidence de la République.

La rencontre a permis de "soulever les préoccupations des opérateurs économiques qui ont salué les décisions importantes prises par le président de la République en vue de la relance du secteur économique dans le pays", précise le communiqué. Ont pris part à cette rencontre, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Ennadir Larbaoui, le ministre des Finances, Laaziz Faid, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni et le DG de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, conclut la source.