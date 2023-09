L'opérateur "Algérie Télécom" a décidé de prolonger d'un mois sa nouvelle promotion sur l'acquisition de l'offre "IDOOM Fibre" et ce, en réponse à la demande de ses clients, indique vendredi l'opérateur publique dans un communiqué.

"Suite au succès qu'a connu la promotion relative à l'offre IDOOM Fibre et en réponse à la demande des clients, Algérie Télécom a pris la décision de prolonger ladite offre pour une durée supplémentaire d'un mois à compter du 14 septembre 2023", précise le communiqué.

Algérie Télécom a rappelé à ce propos, que cette promotion s'adresse aux "nouveaux souscripteurs particuliers éligibles à la gamme IDOOM Fibre (à partir de 15 Mbps) au tarif exceptionnel de 1000 DA seulement, cette offre comprend un modem optique, le kit d'installation, et un (01) mois de connexion en illimité offert".

"Les nouveaux clients qui souscrivent aux débits de 15, 20, 50 et 100 Mbps bénéficieront, a-t-il rappelé d'un débit de 200 Mbps durant le mois de connexion offert", quant aux clients optant pour "les débits de 200 et 300 Mbps, ils auront droit à une connexion gratuite de 30 jours".

Tout en invitant ses clients à visiter son site web : www.algerietelecom.dz pour plus d'information, Algérie Télécom souligne qu'à travers cette prolongation, elle "démontre son engagement en faveur du développement du haut et très haut débit en Algérie, et confirme sa volonté continue de satisfaire au mieux les attentes de ses clients".