La neuvième édition du Festival culturel local des chansons et musiques du M’Zab se tiendra du 23 au 26 octobre prochain à Ghardaïa, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction de la Culture et des arts de la wilaya.

Ce rendez-vous annuel, qui devra réunir une pléiade de troupes artistiques et de jeunes talents ainsi que des groupes de musique des différentes contrées de la wilaya de Ghardaïa sera une occasion pour faire connaître et promouvoir les valeurs sociétales, les traditions et les potentialités de cette région à travers de très belles musiques et chansons, a affirmé le directeur du secteur Abdeldjabar Belahacen.

Cet évènement ambitionne de faire renaître à travers un panel diversifié d’activités artistiques et culturelles le patrimoine immatériel du M’Zab afin de lui donner la place qui lui échoit et de capitaliser les acquis des précédentes éditions et mettre en valeur les jeunes artistes et les nouveaux talents de la région, a-t-il souligné.

Après le succès éclatant enregistré par les précédentes éditions, les organisateurs ont prévu une multitude d’activités culturelles, des conférences et tables rondes sur la chanson ainsi que des soirées artistiques et poétiques pour le grand bonheur des mélomanes et autres férus de la musique et chants du M’Zab.

Cette nouvelle édition permettra également, le temps d’un festival, d'être à l'écoute des jeunes artistes et de découvrir la culture locale et permettre l'émergence de nouvelles tendances et créativités artistiques associant la tradition et la modernité, a expliqué le même responsable.

Et d’ajouter que cet évènement constitue une formidable promotion pour Ghardaïa et sa région qui ne manquent pas d’atouts et peuvent se targuer d'être devenues une destination touristique mondiale qui assurera un développement durable et d'accroître son rayonnement.

Cette manifestation culturelle et artistique se veut une occasion pour célébrer l’identité culturelle locale et sera également marquée par des cérémonies en hommage aux grands noms de cet art sublime de la chanson du M’Zab.

La 1ère édition de ce Festival s’était déroulée en mai 2009, avec la participation de plus d’une vingtaine de troupes, d’artistes et de jeunes talents de la wilaya de Ghardaïa.

Fidèle à son objectif, le Festival de la culture locale du M’Zab, considéré comme l’un des évènements artistiques majeurs organisés à Ghardaïa afin de promouvo ir et de pérenniser le patrimoine immatériel local et national, constitue également une occasion pour créer une dynamique et une animation culturelle dans la région afin de mettre en valeur le patrimoine matériel classé et les potentialités touristiques de la région afin de les rendre un outil de développement durable.