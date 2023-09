Les formations dispensées par l'Ecole régionale des beaux arts d'Azazga (ERBAA) à l'Est de Tizi-Ouzou, offrent "un apport théorique indispensable" aux étudiants artistes, a soutenu jeudi, la responsable de cet établissement. Rencontrée à l'occasion des journées portes ouvertes sur l'école organisées à la maison de la culture, Mouloud Mammeri, la directrice Nadia Mokhtari a expliqué que la formation dans chaque spécialité qui est scindée en 2 volets, théorique et pratique, s'étale sur quatre (4) années, et est d'un "apport indispensable" pour les étudiants en arts.

"Elle leur permet d'acquérir une meilleure maîtrise de leur art, en s'imprégnant de son histoire, de celle des matériaux utilisés dans leur travail, et donne ainsi davantage de consistance à leur créativité et leurs œuvres", a-t-elle estimé. Durant cette formation, des cours de technologie sont également dispensés aux étudiants pour leur servir dans les arts modernes. "Les arts se sont aussi adaptés aux technologies modernes et ont réussi à les intégrer dans la créativité", a souligné la directrice. Mme Mokhtari a aj outé, par ailleurs, que "les métiers et la maîtrise acquis à l'issue de cette formation sont sollicités dans tous les domaines et offrent d'innombrables débouchées sur le marché du travail".

"Une fois diplômés, les artistes peuvent s'installer à leur propre compte comme il peuvent trouver des débouchées dans, pratiquement, tous les secteurs qui sont demandeurs de leur créativité et leur savoir-faire", poursuit la responsable.

Elle a cité, à l'appui de ses propos, la participation des élèves de l'Ecole, à titre individuel ou collectif, à pratiquement la plupart des évènements culturels et festivités commémoratives au niveau de la wilaya et à travers le pays. "Beaucoup de ces événements portent l'empreinte de l'Ecole qui offre des formations en peinture, sculpture, céramique, design et aménagement, design graphique et miniature", a souligné la directrice. Les formations dispensées par l'école des beaux arts d'Azazga sont sanctionnées d'un diplôme national d'études des Beaux Arts (DNEBA), a conclu Mme.Mokhtari.