La nécessité pour les médias algériens de se mettre au diapason des nouvelles technologies pour rester compétitifs dans un environnement en constante évolution, a été soulignée jeudi à Alger, à la clôture de la première édition du forum Mediacom.

L'événement, qui a réuni pendant trois jours des professionnels des médias, des experts en technologies et des représentants du gouvernement, a été l'occasion de débattre des opportunités et des défis liés à l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la communication. Les intervenants ont ainsi souligné, lors de panels et workshops, l'impératif pour les médias algériens de se doter d'une stratégie numérique solide, à même de leur permettre de toucher un public plus large.

L'autre défi majeur relevé par les participants au forum, est la nécessité de former les journalistes aux nouvelles technologies, afin de maîtriser les outils et les techniques nécessaires pour produire un contenu de qualité dans un environnement numérique en constante évolution.

Le forum Mediacom a également mis en exergue l'importance de la collaboration entre l es secteurs public et privé pour promouvoir l'innovation dans le secteur de la communication et de permettre aux médias algériens de bénéficier des dernières technologies et de développer de nouveaux produits et services. Il a été également mis l'accent sur la nécessité pour les médias d'innover et repenser leurs approches de la communication, du marketing et de la gestion des données, afin de rester compétitifs dans un environnement numérique en constante évolution.

Les recommandations ont porté en outre, sur l'importance du développement des normes et des lignes directrices pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les médias, de former les journalistes aux enjeux éthiques et moraux dans l'utilisation de l'IA et de renforcer la réglementation des outils relatifs à cette technologie.