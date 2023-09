Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a nommé gouverneur de la Banque centrale Olayemi Michael Cardoso, un ancien banquier formé aux Etats-Unis.

Diplômé de Harvard, Olayemi Michael Cardoso a été l'ancien directeur de la Citibank au Nigeria, selon les médias locaux.

Depuis sa prise de fonctions en mai, le président Tinubu a rapidement mis en oeuvre des réformes pour tenter d'attirer davantage d'investissements dans la plus grande économie d'Afrique. "Le président Bola Tinubu a approuvé la nomination du Dr. Olayemi Michael Cardoso au poste de nouveau gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN)", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Les députés doivent encore approuver la nomination de M. Cardoso ainsi que celle d'un nouveau conseil d'administration de la Banque centrale. Le Nigeria, l'un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique et le pays le plus peuplé du continent, est aux prises avec une inflation en hausse qui se situe à 25%, une dette élevée et un affaiblissement de la monnaie nationale, le naira. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, a été susp endu et fait l'objet d'une enquête.