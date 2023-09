Au moins 2,3 millions de personnes ont été obligées de fuir leurs maisons dans l'est de la République démocratique du Congo en raison des violences causées par le Mouvement du 23 mars (M23), a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, lors de la présentation du volume 2 du Livre blanc sur les crimes du M23.

"Dans le document que nous vous présentons sans être exhaustif, nous vous résumons, en huit chapitres, une situation connue déjà mais pour laquelle nous n'avons pas encore apporté les réponses que cela requiert tant au plan humanitaire, sanitaire, scolaire, social, économique ou même électoral.

Au-delà de la tragédie humanitaire, avec plus de 2,3 millions de déplacés et les conséquences que cela fait courir, avec la déforestation et la pression pour la recherche des bois de chauffage pour ces populations déplacées", a-t-il indiqué.

"La scolarité de plus de 200.000 enfants est compromise, les écoles ont été désertées, certaines occupées, d'autres ont été carrément détruites et incendiées.

Les dommages causés sur le parc de Virunga, patrimoine protégé de l'humanité, sont i ncalculables et peuvent nécessiter d'après les experts une bonne dizaine d'années pour sa réparation.

Le coût quotidien de cette occupation est lourd, il est constitué des pertes énormes au Trésor public provincial et national", a-t-il ajouté. Selon lui, le deuxième volume du livra sera présenté à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le premier volume a été publié en décembre 2022. Les rebelles du M23 ont lancé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021. Ils ont réussi par la suite à s’emparer de deux villes de la province du Nord-Kivu. Les autorités du pays accusent le Rwanda de les soutenir.