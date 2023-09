Les inondations dévastatrices en Libye affectent quelque 900.000 personnes, outre les 300.000 personnes ayant besoin d'une aide humanitaire, a indiqué vendredi le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths. Le chef de l'aide humanitaire des Nations unies a déclaré que certaines personnes ont perdu cinquante membres de leur famille d'un coup. Il a qualifié le désastre en Libye de "terrifiant et choquant, et ses conséquences ne peuvent être imaginées".

Le responsable de l'ONU a déclaré que 900.000 personnes dans le pays étaient touchées, en plus des 300.000 personnes ayant besoin d'une aide humanitaire. Le coordinateur des secours d’urgence a décrit ce qui s’est passé en Libye comme un "rappel choquant et absolument massif" du changement climatique et de son existence.

Jeudi, les Nations unies ont lancé un appel urgent pour la Libye d'une valeur de plus de 71 millions de dollars et ciblant 250.000 personnes au cours des trois prochains mois. Divers bilans provisoires font état de quelque 5.500 morts et 10.000 disparus. Les pluies torrentielles de la tempête Daniel ont balayé dimanche dernier plusieurs régions de l'est de la Libye, notamment les villes de Derna, Benghazi, Al-Bayda, Al-Marj et Soussa, provoquant des inondations dévastatrices.

5000 maisons détruites à Jabal Akhdar, selon les autorités

Le gouvernement libyen d'unité nationale a révélé, vendredi, qu'environ 5 000 maisons avaient été détruites dans la région de Jabal al-Akhdar à la suite de la tempête dévastatrice qui a frappé dimanche dernier les villes de l'est du pays. L'Autorité des projets de logement et de services publics du gouvernement indique que le nombre de maisons endommagées à la suite des inondations dans les zones touchées de Jabal al-Akhdar est estimé à environ 5 000 maisons".

L'autorité a expliqué : "La région a besoin d'entretien et de réhabilitation d'environ 35 km de routes endommagées et de 20 km de conduites principales de drainage des eaux pluviales". Elle a souligné en outre "l'effondrement des réseaux de distribution d'eau ce qui a entraîné l'interruption de l'eau potable dans plusieurs zones des communes concernées". Jeudi, la Chambre des représentants libyenne a approuvé, lors d'une séance d'urgence, un budget d'urgence estimé à 10 milliards de dinars libyens (deux milliards de dollars), pour faire face aux effets de la tempête et réhabiliter les villes sinistrées, selon des médias.

