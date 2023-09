Des poursuites judiciaires ont été engagées par la direction de l'environnement et des énergies renouvelables de Blida, contre une entreprise ayant porté atteinte à l'environnement et la santé publique, en déversant des sacs de déchets "spéciaux" et "spéciaux dangereux" dans la nature, à Chiffa et Ain Romana (Ouest de la wilaya), a-t-on appris, jeudi, auprès de cette direction "Il s’agit de poursuites judiciaires contre une entreprise étrangère qui a délibérément, déversé, fin juillet dernier, de grands sacs contenant des matériaux spéciaux et spéciaux dangereux à proximité de terres agricoles et de voies publiques dans divers endroits des communes de Chiffa et Ain Romana, fréquentées par les citoyens.

Ces déchets constituent un risque sur la santé publique, d’autant qu’ils sont volatils", a souligné le directeur de l'environnement, Ouahid Tchachi.

Selon ce dernier, cette affaire fait suite à des informations portant sur la découverte, le 31 juillet dernier, d’un total de 30 sacs de grande taille contenant chacun un quintal d'une poudre légère de couleur noire, au niveau de quatre sites dans les communes de Chiffa et Ain Romana.

Les analyses d'un échantillon de cette poudre, effectuées par l'Institut national de criminologie de Zeralda, a révélé qu'elle est composée de plusieurs minéraux, dont le fer, le calcium, le potassium, l'arsenic et le plomb, des substances toxique constituant un réel danger pour la santé du citoyen, a-t-il précisé. Suite à quoi la commission de wilaya en charge du contrôle des établissements classés a été sollicitée pour enquêter sur cette affaire. Elle a effectué plusieurs visites surprise dans nombre d’usines locales suspectées d'être à l’origine de ces rejets, ce qui a permis la découverte d’importantes quantités de déchets similaires dans le périmètre de l’entreprise incriminée.

Des mises en demeure ont été, aussitôt, adressées aux responsables de la dite entreprise afin de retirer ces sacs et de nettoyer les lieux. "Ce qui a été fait hier mercredi", a assuré le même responsable.

Parallèlement, une poursuite judiciaire a été engagée contre cette entreprise, pour infraction aux règles de préservation de l'environnement et de la santé publique, avec constitution de la direction de l'environnement en partie civile.

Abordant les opérations de contrôle menées par les services de sa direction, M.

Tchachi a indiqué que, depu is le début de cette année, 135 inspections ont été effectuées au niveau d'unités industrielles afin d’évaluer la conformité de leurs activités aux normes en vigueur dans le domaine.

De nombreuses réserves ont été émises concernant la mauvaise gestion des déchets spéciaux et spéciaux dangereux, la sécurité des travailleurs et la gestion des risques, notamment les incendies, a-t-il souligné.

Il a appelé, à l'occasion, les investisseurs et chefs d’entreprises industrielles au "respect de la législation environnementale en vigueur, dont le décret 22/167 modifiant et complétant le décret exécutif 06/198, fixant la réglementation appliquée aux établissements classés pour la protection de l'environnement", soulignant la disponibilité de ses services à accompagner les entreprises dans la concrétisation de cette démarche.