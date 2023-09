Les participants à la 8e édition de l’université d’été de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC) réunis depuis deux jours à Bejaia, ont recommandé, jeudi, la création et la mise en place d’une agence nationale, dédiée à la sécurité de l’alimentation avec pour mission fondamentale d’évaluer les risques s’y rapportant.

Les débats de la rencontre se sont focalisés sur l’urgence de la création d'un organisme, qui aura à assurer plusieurs missions en relation avec la sécurité de l'alimentation, notamment en termes de conduite d’analyses, d’expertises et par conséquent de prévention.

Le substrat scientifique et technique des missions de cette agence sera à même de "fournir de l’information aux autorités compétentes pour prendre des décisions ou des dispositions législatives dans une démarche de gestion des risques liées à l'alimentation", a expliqué le président de la Fédération, Zaki Hariz.

Cette recommandation intervient comme "un objectif majeur" à atteindre en termes de protection des consommateurs dans un dispositif de réforme globale, a-t-il expliqué.

Il a par la m ême, appelé à l’élaboration d’un guide du consommateur et des bonnes pratiques, la multiplication d’organisations professionnelles dédiées à la protection du consommateur, entre autres, et qui vont constituer des thèmes que la FAC se propose d'affiner et de mettre en œuvre.