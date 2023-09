L'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York s'est redressée en septembre, de manière inattendue, enregistrant une légère croissance après la forte contraction du mois précédent, grâce notamment à une progression des nouvelles commandes.

L'indice mesurant cette activité a progressé de 21 points par rapport à août, et s'est établi à 1,9 points, selon l'enquête mensuelle Empire State publiée vendredi par l'antenne de New York de la Réserve fédérale (Fed). C'est bien mieux qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur un deuxième mois de contraction de l'activité, moins forte cependant qu'en août, et voyaient l'indice s'établir à -10 points, selon le consensus de Market Watch.

"Les nouvelles commandes et les expéditions ont augmenté. Les délais de livraison sont restés stables et les stocks ont continué à se contracter", détaille la Fed de New York dans son communiqué. Côté marché du travail, les indicateurs "pointent vers une légère baisse des niveaux d'emploi et de la durée moyenne de la semaine de travail". Quant à l'inflation, elle reste stable pour les prix des fou rnitures, matières premières et pièces détachées. Mais elle s'accélère pour les prix auxquels les industriels ont vendu leurs produits. Et pour les mois à venir, les entreprises sont de plus en plus optimistes pour l'activité. L'indice de l'activité manufacturière de la région de New York est considéré comme un baromètre fiable de l'économie américaine.