L'incendie jugé "important" qui s'est déclaré vendredi soir dans la commune d'Ait Chafaa (daira d'Azeffoun) à plus de 80 km au nord-est de Tizi-Ouzou, a été "totalement" éteint, rapporte samedi la Protection civile, dans un communiqué.

L'incendie s'est déclaré dans la localité d'Ibdassen et la direction de wilaya de la protection civile a aussitôt mobilisé d'importants moyens humains et matériels de lutte pour éviter la propagation des flammes et venir à bout de l'incendie.

Les moyens de lutte de la wilaya ont été appuyés par la colonne mobile de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile, selon le même communiqué. L'incendie a été "totalement" éteint et le dispositif de surveillance du site proie des flammes a été maintenu sur place afin de parer à toute éventuelle reprise du feu, a-t-on ajouté.