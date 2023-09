Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité l'équipe de l'USM Alger pour avoir remporté la Supercoupe d'Afrique de football, vendredi soir au stade King Fahd dans la ville saoudienne de Taif, face à la formation égyptienne d'Al-Ahly SC sur le score de 1 à 0 en finale de l'édition 2023.

"Félicitations à l'USM Alger pour avoir remporté la Supercoupe d'Afrique..Je vous souhaite plus de victoires et de joies in chhaa allah ", a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.