Le CR Belouizdad débutera sa campagne africaine 2023-2024 dimanche en affrontant en déplacement la formation sierra-léonaise des Bo Rangers, au stade Southerne Arena à 17h00, pour le compte du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions de football de la CAF, avec l'objectif de décrocher un bon résultat avant la manche retour prévue le 30 septembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

Les hommes de l'entraineur belge Sven Vandenbroeck qui ambitionnent cette saison de décrocher enfin cette étoile africaine après trois échecs de rang en quarts de finale, ont rallié jeudi soir la ville de Bo.

Pour atteindre cet objectif cher aux supporters belouizdadis, la direction du quadruple champion d'Algérie en titre n'a pas lésiné sur les moyens avec un mercato estival marqué par le recrutement de plusieurs grosses pointures dont des internationaux à l'instar du gardien expérimenté Rais M'bolhi, le milieu de terrain Adlene Guedioura ou encore les deux attaquants, Abderrahmane Meziane et Oussama Derfalou.

En prévision de cet important rendez-vous africain, les coéquipiers de la nouvelle recrue Abderraouf Bengit ont effectué un stage de préparation à Tabarka en Tunisie ponctué par plusieurs rencontres amicales dont la dernière en date contre le club tunisien de l'AS Marsa (3-0), dimanche dernier. Une bonne occasion pour le technicien belge afin d'apporter les dernières retouches et mettre en place son dispositif tactique.

" (...) il y a eu beaucoup de choses positives et nous sommes tous très satisfaits du travail accompli pendant ces dix jours de stage en Tunisie. Mai il y a encore du travail à parfaire", a estimé le coach belouizdadi. Le technicien belge a profité de l'occasion des matchs amicaux pour faire jouer un maximum de joueurs et les aider à peaufiner leur préparation en prévision du match de Ligue des champions, y compris la nouvelle recrue Raïs M'Bolhi, qui a été incorporé lors du match amical contre l'AS Marsa. Le représentant algérien qui nourrit de grandes ambitions cette saison sur le plan africain connait bien son adversaire sierra-léonais qu'il a éliminé la saison dernière au premier tour préliminaire de la Ligue des champions (aller 0-0, retour 3-0).

Pour le technicien belge il faut bien d'adapter aux conditions de jeu sur place et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. "Il faut s'adapter à la chaleur et surtout à l'humidité qui sera très élevée en Sierra-Leone. une fois sur place, nous allons effectuer les derniers réglages. Les ambitions du club ne changent pas par rapport à la saison dernière ni d'avant. Si vous êtes champion quatre ans d'affilé c'est normal que vous visez un cinquième titre. En terme de coupe, faire un doublé fera plaisir à tout le monde c'est un challenge de plus. Sur le plan africain, ça reste peut être le point faible du club qui est souvent éliminé en quart de finale de la Ligue des champions. Notre projet est de sortir de la phase de poules et aller plus loin qu'un quart de finale. C'est notre ambition et le projet du club", a affirmé Vandenbroeck à la presse .

De son côté, le joueur Chaib Keddad s'est montré confiant et déterminé à bien entamé l'aventure africain:" Nous avons plusieurs défis à relever cette saison. On a bien travaillé avec la détermination de faire une bonne saison à commencer par conserver le titre de champion. Les deux tours de la Ligue des champions sont toujours compliqués mais nous sommes décidés à réussir un bon résultat au Sierra-Léone contre un adversaire qu'on connait bien et atteindre la phase de poules". Les Sierra-léonais de Bo Rangers qui ont éliminé au tour précédent la formation libérienne de LISCR (1-1, 0-1) occupent actuellement la tête du championnat local avec cinq points d'avance sur leur poursuivant direct Mighty Black.