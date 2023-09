Au total, 110 échéquistes prennent part à la 2e édition du Championnat national des jeux d’échecs rapides et blitz qui a débuté vendredi dans la ville de Miliana (Wilaya Ain Defla), a-t-on appris des organisateurs.

Les participants à cette compétition de deux jours (15 et 16 septembre) qui se déroulera à la salle omnisports "El Wihda", sont issus d’une vingtaine de clubs adhérents à la Fédération algérienne des échecs (FADE) et représentant une quinzaine de wilayas, a indiqué à l’APS le secrétaire général du club sportif amateur "Zucchabar Kings ", Hadj Mohamed Kheireddine.

La 2e édition de ce Championnat se déroulera en neuf (9) tours, selon le système suisse, avec la participation de catégories masculines et féminines dans les deux spécialités (rapide et blitz), a-t-il expliqué, ajoutant que l’événement est organisé par la FADE en coordination avec le CSA "Zucchabar Kings" et la direction de la jeunesse et des sports d'Ain Defla. A noter que 120 échéquistes ont participé à la première édition du Championnat national d'échecs rapide et blitz qui s’était d éroulé en août 2022 à Miliana, a-t-on appris de même source.