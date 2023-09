La 17e édition du Forum algéro-américain de l’énergie aura lieu du 7

au 9 novembre prochain à Washington, aux Etats-Unis, avec la

participation d'une importante délégation des cadres des compagnies

nationales ainsi que de représentants du ministère de l'Energie et des

Mines, a indiqué jeudi le président du Conseil d’affaires algéro-

américain, Smail Chikhoune.

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Chikhoune a affirmé que le

Forum verra la participation d'une importante délégation algérienne, composée

de hauts cadres des compagnies publiques Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que

de l'agence Alnaft et des filiales.

Du côté américain, de grandes compagnies à l'exemple de Chevron, d'Exxon

Mobil et d'Occidental Petroleum seront présentes lors de ce forum pour

engager des discussions sur les énergies conventionnelles et la transition

énergétique, de projets d'énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert,

a précisé M. Chikhoune.

Il est question aussi, a-t-il ajouté, de discussions sur le secteur des mines,

assurant que "c'est le moment d’explorer ce secteur, puisque l’Algérie recèle

énormément de ressources naturelles particulièrement dans le domaine minier

et que la partie américaine a toute l’expertise et l’expérience requise dans ce

domaine" et avait "déjà manifesté son intérêt à investir dans l'exploration

minière".

Durant les travaux de ce forum, la partie américaine sera représentée

aussi par des experts qui vont parler de tous types de minéraux

recherchés dans le monde, tels que les métaux rares, le zinc, le

phosphate et l’or, ce qui va enclencher de valeur ajoutée et la création

d’emplois, a-t-il fait savoir.

L’autre aspect qui sera abordé lors cette rencontre est la coopération dans le

domaine de la formation, pour permettre à la partie algérienne de bénéficier de

cette expérience américaine, a souligné M. Chikhoune.

Evoquant la promulgation de la nouvelle loi relative à l’investissement, qui

"met l’Algérie au standard international en matière d’attractivité", le président

du Conseil d’affaires algéro-américain a fait part de l’intérêt des américains à

investir dans le secteur agricole.

A ce propos, il a précisé qu’un consortium a été mis en place aux Etats-Unis

avec une douzaine d’experts, chacun dans sa spécialité, ajoutant que des

membres de ce consortium seront en visite prochaine en Algérie pour

rencontrer leurs homologues algériens en vue de développer un partenariat

dans le domaine de l’agriculture.

Toujours dans le cadre de cette approche de partenariat, M. Chikhoune a

précisé que des discussions ont été entamées avec des responsables de

l’Etat de Maryland, notamment les services du ministère du Commerce

américain, pour réaliser des projets dans le domaine agricole, relevant que

cette région agricole proche de Washington dispose d'un port pouvant

contribuer au développement des échanges commerciaux avec l'Algérie.

Les discussions entamées avec cet Etat portent sur l'invitation des hommes

d’affaires américains dans le domaine de l’agriculture nouvelle et des

représentants d’instituts agricoles et des universités à effectuer une visite en

Algérie dans les prochains mois en vue de discuter avec leurs homologues

des instituts algériens.

"L’objectif de ces échanges vise à produire sur place des fertilisants

organiques et de ramener les dernières technologies exploitées dans les

surfaces des grandes cultures américaines", a-t-il fait observer.

Une visite de délégation d'affaires algérienne aux Etats-Unis sera également

organisées durant le 1er trimestre 2024, a-t-il annoncé, mentionnant que cette

mission se rendra dans les Etats de Michigan, de

Chicago et de Boston en vue de visiter des sites de l'industrie automobile, des

nouvelles technologies de construction et de l'industrie pharmaceutiques.