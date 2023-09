Cinq projets de décrets exécutifs qui interviennent en application des

dispositions de la loi relative à la prévention, au règlement des

conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, ont été

présentés, jeudi lors de la réunion hebdomadaire du Gouvernement,

présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

"Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présenté cinq (5)

projets de décrets exécutifs qui interviennent en applications des dispositions

de la loi n 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des

conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève", précise la même

source.

Il s'agit des projets de décrets exécutifs fixant "la liste des secteurs

d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d'un

service minimum obligatoire et la liste des secteurs, la périodicité des

réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations

socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des

institutions et administrations publiques, les missions des médiateurs

dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que

les modalités de leur désignation et de leurs honoraires", ajoute

le communiqué .

Il s'agit également de "la composition, les modalités de désignation des

membres de la commission nationale et de la commission de wilaya

d'arbitrage en matière des conflits collectifs de travail ainsi que leur

organisation et leur fonctionnement, de même que les missions, la

composition, les modalités de désignation du président et des membres

du conseil paritaire de la Fonction publique dans le domaine de la

conciliation des conflits collectifs de travail, ainsi que son organisation

et son fonctionnement", relève le communiqué.

"La promulgation de ces textes permettra la mise en œuvre des dispositions

de la loi n 23-08 du 21 juin 2023 qui vient renforcer les outils du dialogue

social au niveau des institutions et administrations publiques et au sein des

entreprises économiques, et introduire de nouvelles mesures visant à

consolider les méthodes amiables de règlement des conflits collectifs de

travail de manière à assurer une cohésion sociale, garante d'un

environnement paisible et propice à la croissance économique du pays",

conclut le communiqué du Gouvernement.