Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb

Zitouni, entame, à partir de vendredi, une visite de travail en Tunisie,

où il co-présidera avec son homologue tunisienne, la 5e session de la

Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges

commerciaux, a annoncé jeudi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du développement et du renforcement des relations entre

l'Algérie et la Tunisie, le ministre du Commerce et de la Promotion des

exportations, M. Tayeb Zitouni, entamera une visite de travail en Tunisie à

partir de vendredi 15 septembre 2023", précise le communiqué.

Au cours de cette visite, ajoute la même source, "le ministre co-

présidera, avec la ministre du Commerce et du Développement des

exportations tunisienne, Mme Kalthoum Ben Rejeb, la 5e session de la

Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges

commerciaux".

Les travaux de cette session porteront sur "la recherche de moyens à même

de développer les relations bilatérales au niveau commercial et économique".

La réunion constituera également une occasion pour "accélérer le rythme des

efforts en cours pour le développement des relations entre les institutions et

les instances des deux pays en matière de développement des échanges

commerciaux outre le renforcement de la concertation et de la coordination en

vue de réaliser l'intégration économique bilatérale", conclut le communiqué.