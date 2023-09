Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni a reçu, jeudi, le ministre de l'environnement et du

changement climatique qatari, Dr Faleh bin Nasser bin Ahmed bin Ali

al-Thani, avec lequel il a examiné les voies de consolidation de la

coopération bilatérale et du partenariat, notamment au volet

Agriculture.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère, en présence de

l'ambassadeur du Qatar en Algérie, M. Abdelaziz Ahmed Naâma Ennaâma et

la délégation accompagnant le ministre qatari, en sus de différents cadres du

ministère de l'agriculture.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, M. Henni a

indiqué que cette rencontre "a permis d'examiner les voies de la consolidation

des relations bilatérales, du partenariat et de la coopération entre les deux

pays frères", affirmant que les relations entre l'Algérie et le Qatar "sont

exceptionnelles et tous les efforts seront fournis pour les renforcer".

La stratégie adoptée a également été évoquée, ainsi que les

accomplissements réalisés dans le domaine de l'agriculture en Algérie, et les

axes adoptés par le gouvernement pour le renforcement de la sécurité

alimentaire et l'augmentation de la production nationale.

Les pourparlers se sont principalement axés sur "la situation et les

perspectives de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt

commun", ajoute M. Henni, indiquant que la rencontre a également été

l'occasion " d'explorer les opportunités de partenariat et de coopération

offertes dans différents domaines, au mieux des intérêts des deux pays, et ce,

afin d'être à la hauteur des relations fraternelles entre les deux pays frères".

Ainsi, il a été convenu, selon le ministre, d'œuvrer au "renforcement de la

coopération institutionnelle et du partenariat économique dans plusieurs

domaines, notamment dans les domaines de l'élevage, des cultures

stratégiques, de la recherche et de l'invention, ainsi que celui de la protection

de l'environnement".

De son côté, le ministre de l'environnement et du changement climatique

qatari s'est félicité des facilitations et de l'accompagnement offerts par M.

Henni, renouvelant "la volonté de son pays à réaliser de nombreux projets

d'investissement, mais également à renforcer la coopération dans les

domaines de l'agriculture et de l'environnement".