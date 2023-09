Une délégation des deux chambres du Parlement participe aux

travaux de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, qui

se tient à Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam, dont

le thème porte sur "le rôle des jeunes dans la mise en œuvre des

objectifs du développement durable à travers la transformation

numérique et l'innovation", indique, jeudi, un communiqué du Conseil

de la nation.

Les participants à cette conférence, parlementaires, experts et académiciens,

se pencheront sur "l'importance croissante de la technologie et de l'innovation

pour accélérer la cadence de l'action envers ces objectifs mondiaux" ainsi que

"l'évaluation du progrès enregistré en cette matière", précise la même source.

La conférence des jeunes parlementaires vise à "donner aux jeunes les

connaissances et les expertises à même d'accomplir pleinement leur rôle

en ce qui concerne les thèmes d'actualité comme la transformation

numérique, l'innovation, les start-up et les valeurs culturelles et

humaines pour le développement durable".

Le Conseil de la nation est représenté à cette conférence par les membres

Hamza Bouhafs et Issam Nachma et l'Assemblée populaire nationale (APN)

par les députés Korichi Amina et Malek El Habib, ajoute le communiqué.

La Conférence mondiale des jeunes parlementaires est organisée

régulièrement depuis 2014 par l'Union interparlementaire (UIP), en tant

qu'espace "d'échange et d'apprentissage pour définir les stratégies communes

et innovantes à même de renforcer l'autonomisation des jeunes", selon la

même source.

Les précédentes éditions de cette conférence ont abordé plusieurs questions

liées à l'autonomisation des jeunes dont la participation politique, la paix, la

sécurité, les ODD, l'insertion sociale et économique, l'enseignement, le

recrutement, la prospérité, la reprise après la pandémie du Covid-19 et le

changement climatique.